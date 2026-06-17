Messi firma su primer triplete mundialista y ya suma 11 con Argentina

La actuación del capitán en el estreno de la Albiceleste en el Mundial 2026 añadió una nueva marca a un currículum repleto de récords. A los 38 años, en su sexta Copa del Mundo y más de dos décadas después de debutar con la selección absoluta, Messi logró por primera vez marcar tres goles en un mismo partido mundialista.

El rosarino ya había convertido diez tripletes con Argentina en amistosos, eliminatorias y torneos continentales, pero nunca en el escenario más importante del fútbol.

El primero llegó en febrero de 2012. En Berna, un Messi de apenas 20 años anotó los tres goles de la victoria por 3-1 sobre Suiza en un amistoso que consolidó su papel como estrella de una selección que comenzaba a girar en torno a su figura.

Meses después llegó el segundo en otro amistoso, nada menos que ante el máximo rival, Brasil, y en Estados Unidos, en un fatídico 4-3 que se cerró con un golazo de la 'Pulga' desde fuera del área.

El tercero fue en junio de 2013, también en un amistoso y esta vez ante Guatemala (4-0), en el día en que Messi igualó a Diego Armando Maradona y Hernán Crespo en la lista de máximos goleadores en la selección argentina.

El primer triplete en un duelo oficial fue hace 10 años, en junio de 2016, también en Estados Unidos: triunfo 5-0 sobre Panamá por la segunda jornada del grupo D de una Copa América en la que Argentina sería subcampeón tras caer ante Chile en la final.

En octubre de 2017 llegó el primer hat-trick de Messi en eliminatorias y el que hasta ahora había sido el más importante. Fue en la victoria por 1-3 en Quito ante Ecuador que le dio a la Albiceleste la agónica clasificación a Rusia 2018.

La cuenta continuó en junio de 2018, cuando firmó un triplete frente a Haití en el último amistoso previo al Mundial de Rusia, en el que su seleccionado cayó en octavos de final ante Francia.

La 'Pulga' debió esperar más de tres años para su siguiente hat-trick, que fue en septiembre de 2021, ya bajo la conducción de Lionel Scaloni y tras haberse coronado en la Copa América ante Brasil.

El rival en esta ocasión fue Bolivia (3-0) y los tres tantos le permitieron a Messi superar al brasileño Pelé como máximo goleador histórico de las selecciones sudamericanas.

Uno de los tripletes más salientes fue el de junio de 2022 en Pamplona frente a Estonia, cuando el capitán argentino marcó los cinco tantos de la goleada de su seleccionado por 5-0 y registró la que todavía es su mayor marca goleadora en un único encuentro con la celeste y blanca.

En marzo de 2023, en el marco de los festejos por la coronación en Qatar 2022, Argentina goleó 7-0 a Curazao con tres goles de Messi en el primer tiempo que le permitieron superar la barrera de los 100 goles en el seleccionado.

El décimo triplete del futbolista del Inter Miami con Argentina llegó en octubre de 2024 en una abultada victoria por 6-0 ante Bolivia por las eliminatorias para el Mundial 2026.

El undécimo y último llegó ahora en Kansas City y tuvo un significado diferente al resto. No solo porque permitió a Argentina iniciar con autoridad la defensa del título y a Messi alcanzar a Klose en la tabla de goleadores, sino porque demostró al mundo que el capitán argentino continúa vigente y tiene la mira puesta en el bicampeonato.