Sorteo de la segunda ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027

Borac (BIH) o PFC Le-ki Sofia (BUL) - Petrocub (MDA) o Egnatia (ALB)
KÍ Klaksvík (FRO) o Atert Bissen (LUX) - Víkingur Reykjavík (ISL) o ETO Győr (HUN)
Vitebsk (BLR) o Universitatea Craiova (ROU) - Kairat Almaty (KAZ) o Sutjeska-Nikšić (MNE)
Flora Tallin (EST) o FC Iberia 1999 Tiflis (GEO) - Sabah (AZE) o The New Saints (WAL)
Floriana (MLT) o Shamrock Rovers (IRL) - Kauno Žalgiris (LTU) o Drita (KOS)
Vardar (MKD) o KuPS Kuopio (FIN) - Ararat-Armenia (ARM) o Riga (LET)
HNK Rijeka (CRO) - CSKA Sofia (BUL) o Derry City (IRL)
Başakşehir (TUR) - Sarajevo (BIH) o Inter Turku (FIN)
Glentoran (NIR) o RFS (LET) - Qarabağ (AZE) o Vestri (ISL)
Raków Częstochowa (POL) - Valletta (MLT)
Dečić (MNE) o Liepāja (LVA) - Austria Viena (AUT)
Debrecen (HUN) - Marsaxlokk MLT) o Pyunik (ARM)
Göteborg (SWE) - Caernarfon Town (WAL) o Levadia Tallin (EST)
Hajduk Split (CRO) o Žilina (SVK) - Katowice (POL)
Varaždin (CRO) - Hradec Králové (CZE)
Dila Gori (GEO) o Virtus 1964 (SMR) - Apollon Limassol (CYP)
Bravo (SVN) - Europa (GIB) o Shkëndija (MKD)
Dinamo Kiev (UKR) o Universitatea Cluj (ROU) - Brann (NOR)
Shelbourne (IRL) - Nõmme Kalju (EST) o Linfield (NIR)
Mondorf-les-Bains (LUX) o Dinamo Tiflis (GEO) - OFK Petrovac (MNE) o Žalgiris (LTU)
Sheriff Tiraspol (MDA) o Aluminij (SVN) - Dinamo City (ALB) o Astana (KAZ)
DAC 1904 (SVK) - Velež Mostar (BIH) o Milsami Orhei (MDA)
Elbasani (ALB) o BATE Borisov (BLR) - Sion (SUI)
Víkingur (FRO) o Stjarnan (ISL) - Differdange (LUX) o Ilves Tampere (FIN)
Motherwell (SCO) - Havnar Bóltfelag (FRO)
Vllaznia (ALB) o Malisheva (KOS) - Hibernian (SCO)
Neftchi (AZE) - Dinamo-Minsk (BLR) o Sileks (MKD)
Vojvodina (SRB) o Ferencváros (HUN) - Ajax (NED)
Penybont (WAL) oSanta Coloma (AND) - Rapid (AUT)
Alashkert (ARM) o Elimai Semei (KAZ) - CFR 1907 Cluj (ROU)
Bohemian (IRL) o St Joseph's (GIB) - Connah's Quay Nomads (WAL) o Ballkani (KOS)
Hegelmann (LTU) o Paide Linnameeskond (EST) - PFC Zire (AZE) o Torpedo Kutaisi (GEO)
Vaduz (LIE) - Mornar (MNE) o Atlètic Club d'Escaldes (AND)
NSÍ Runavík (FRO) o Hamrun Spartans (MLT) - Koper (SVN)
Partizan Belgrado (SRB) - Strassen (LUX) o La Fiorita (SMR)