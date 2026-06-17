Suiza recupera el ánimo

Suiza jugará este jueves su segundo compromiso, en Los Ángeles después de asumir la pérdida de "dos puntos", tal y como reconoció el seleccionador Murat Yakin, el que peor parado salió del duelo contra el conjunto de Julen Lopetegui.

Aún así, Suiza sigue como favorita del cuarteto, incluso para terminar primera del Grupo B junto a Bosnia y Canadá, que empataron en el partido entre ellos.

Suiza sólo ha perdido dos de los últimos diecisiete partidos de fases de grupos en grandes torneos -siete victorias y ocho empates- y aunque no han llegado en los tiempos recientes a los cuartos de final, han superado la fase de grupos en las tres últimas ediciones.

FABIAN RIEDER: "ENTRENO CADA DÍA PARA PARTIDOS COMO ESTE"

El centrocampista del Augsburgo, Fabian Rieder, está motivado ante el duelo contra Bosnia. “Entreno a diario para partidos como este, para jugar en estadios como este”, dijo tras el entrenamiento en la Academia Judía de San Diego.

“El equipo no ha cambiado desde la fase de clasificación y queremos demostrar a toda Suiza y a todos los aficionados que se sintieron decepcionados tras el empate 1-1 contra Catar que tenemos calidad, talento y un fuerte espíritu de equipo”.

Bosnia es un rival al alcance del equipo de Murat Yakin. Los bosnios también tuvieron que conformarse con un empate (1-1) en su primer partido contra Canadá, tras haber empatado solo contra Macedonia del Norte (0-0) y Panamá (1-1) en sus partidos de preparación.

Este será apenas el segundo encuentro entre ambos países en la historia. El primero tuvo lugar en 2016 en el Estadio Letzigrund, con victoria de Bosnia por 2-0 gracias a los goles de Edin Dzeko y Miralem Pjanic, en un momento en que ambos jugadores estaban en la cima de sus carreras. El delantero, a sus 40 años no disputó ni un solo minuto en Toronto el viernes.

La mayor fortaleza de Bosnia reside en su defensa y en su dominio del juego aéreo tanto en ataque como en defensa.

Suiza prefiere ver lo positivo del choque contra Catar a pesar del resultado, como las numerosas ocasiones de gol creadas ante el combinado de Julen Lopetegui. "Después de una victoria las cosas no siempre son color de rosa y después de una derrota o un empate, no siempre son desoladoras", recordó sabiamente Fabian Rieder que subrayó que Suiza pudo haber marcado más goles contra Catar en condiciones normales.

El mal de muchos es un consuelo para Suiza que se aferra a las dificultades de las grandes potencias en la primera jornada tal y como les sucedió ante Catar. Es el caso de selecciones como España, Uruguay o Bélgica que no pudieron ganar a rivales teóricamente menores. "Pero debemos asumir que lo que hicimos no fue suficiente", dijo el exjugador del Young Boys. "Es obvio que no deberíamos haber encajado un gol en el minuto 94. Además, nuestra presión en ataque no estuvo a la altura en la segunda parte".