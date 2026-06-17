Un gol de Wissa empata ante Portugal al descanso (1-1)

Houston (EE.UU.), 17 jun (EFE).- Un cabezazo de Yoane Wissa, a los cinco minutos de tiempo añadido de la primera parte, igualó el 1-0 en el 6 de Joao Neves para establecer el empate al descanso entre Portugal y la República Democrática de Congo, en su estreno de este miércoles en el Mundial 2026 (1-1).