Fútbol Internacional
17 de junio de 2026 a la - 14:55

Un gol de Wissa empata ante Portugal al descanso (1-1)

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Houston (EE.UU.), 17 jun (EFE).- Un cabezazo de Yoane Wissa, a los cinco minutos de tiempo añadido de la primera parte, igualó el 1-0 en el 6 de Joao Neves para establecer el empate al descanso entre Portugal y la República Democrática de Congo, en su estreno de este miércoles en el Mundial 2026 (1-1).

Por EFE