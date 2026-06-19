Fútbol Internacional
19 de junio de 2026 a la - 19:15

A los 2 minutos el marroquí Saibari anota de momento el gol más rápido del Mundial

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Redacción Deportes, 19 jun (EFE).- Un gol a los 2 minutos del marroquí Ismael Saibari es de momento el más rápido del Mundial 2026, y tiene ganando a Marruecos por 0-1 en el partido de la segunda fecha del grupo C que se juega en Boston.

Por EFE