Courtois: “Mi sueño y mi objetivo es terminar mi carrera en el Real Madrid”

"Para mí, el Genk es un capítulo cerrado como jugador. Creo que jugué un año bonito allí. Genk tiene jóvenes guardametas potentes, así que no creo que, como jugador, tenga que volver allí. Si puedo terminar mi carrera en el Real Madrid, ese sería mi sueño y mi objetivo. Veremos qué pasa en los próximos años", valoró en la rueda de prensa desde el campo base de la selección belga en Seattle.

"Como portero, diría que la edad ideal está entre los 29 y los 34. Me perdí un año por lesión y quizá eso pueda alargar un poco mi carrera. Me siento bien, me cuido mucho y soy un portero más completo. La experiencia también ayuda. Ya tengo muchos años en el Real Madrid detrás, con mucha presión y muchos partidos importantes. Y eso también te enseña mucho", remarcó.

También miró al pasado cuando contó que creció como niño viendo a Iker Casillas y Edwin Van der Sar. "Fueron más mis referencias. Mi padre sí era muy fan de Preud’homme y me habló muchas veces de lo gran portero que fue. Yo no lo viví mucho, aunque sí he visto vídeos, y sé que es uno de los mejores porteros belgas de la historia. Pero crecí más con Iker y Edwin Van der Sar”, rememoró el guardameta, a dos días de jugar contra Irán en el Mundial 2026.

Preguntado por los condicionantes que tiene Irán en el Mundial 2026 cuando debe viajar y jugar en Estados Unidos desde su concentración en México, Courtois consideró que “no es agradable tener todas esas restricciones y que quizá algunos miembros del cuerpo técnico no puedan viajar”.

“Para ellos, desde luego, no es una preparación ideal, aunque quizá eso les dé más motivación para superarse. No debemos subestimarlos en absoluto. Es un rival fuerte, un bloque compacto, con cualidades”, advirtió.

Ante Irán, Courtois reclamó que su equipo juegue su “propio fútbol desde el principio”.

“Y que haya precisión en el pase”, enfocó el portero, que consideró que los terrenos de juego están “mucho mejor” que en el Mundial de Clubes de 2025, también disputado en Estados Unidos hace un año. Él lo jugó con el Real Madrid.

“Irán es un equipo que jugó bien contra Nueva Zelanda, que remata mucho, que puede marcar goles y que es peligroso con los centros, así que estaré preparado para todo. Eso es lo que también hemos hecho con los preparadores de porteros: analizar a todos los jugadores, ver cuáles son sus cualidades… Me estoy preparando”, apuntó.

Del Mundial, el guardameta avisó de que “ha habido bastantes sorpresas y empates que no se esperaban”.

“Me llaman la atención la cantidad de goles en los últimos cinco o diez minutos. No hay partidos fáciles. Salvo un par de resultados amplios, los encuentros están muy igualados y se deciden por detalles”, declaró.

“Es un Mundial. Creo también que Egipto lo planteó bien. Tenían a dos o tres hombres encima de Jeremy Doku, intentando sacarlo del partido. En la primera parte fallamos muchos pases y no tuvimos ritmo. En la segunda parte lo hicimos mejor y sí se vio a la Bélgica que esperamos como equipo”, expuso sobre el empate a uno del primer duelo para su selección en este torneo.

Y habló del papel de la prensa: “Vosotros hacéis vuestro trabajo y, por supuesto, es respetable. Pero en Catar no fue agradable. Cuanto más ruido hay y más inquietud se genera, siempre acaba entrando en el grupo. Nosotros sabemos perfectamente qué hemos hecho mal y qué podemos mejorar, pero si además no hay demasiada crítica desde la prensa es mejor para poder afrontar un torneo de la mejor manera”.