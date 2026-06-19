Cubarsí: “El partido contra Arabia Saudí es como una final”

“Dudas no tenemos nunca. Sabemos del nivel que tiene la plantilla y el cuerpo técnico. Hay que confiar siempre, venimos de un gran trabajo de años anteriores y no podemos bajarnos de esta dinámica. Sabemos que tenemos que mejorar algunas cosas. Pero si nosotros estamos bien saldrá un buen partido. Tenemos que dar un paso adelante. Hay que darlo todo. Es como una final. Intentaremos ganar y darlo todo", dijo en rueda de prensa.

“No venimos de jugar un gran partido, pero tenemos las pilas cargadas y con ganas de jugar y demostrar para traer una victoria muy importante”, completó.

Por otro lado, Cubarsí, compañero de Lamine Yamal en el FC Barcelona, analizó la importancia del extremo en el equipo, aún con la duda de si será o no titular.

“Tenemos una plantilla espectacular, magnífica. Todos los jugadores pueden rendir al máximo nivel. Si puede entrar nos ayudará al máximo, pero quienes lo puedan suplir lo harán igual o mejor”, valoró.

“Todos los jugadores que estamos aquí tenemos unas ganas tremendas de jugar. A ningún jugador le gusta estar lesionado. Tiene la cabeza muy bien puesta y sabe cómo se siente su cuerpo. Si el míster le da la oportunidad va a rendir muy bien”, añadió.

Además, Cubarsí no quiso prometer nada si España ganase el Mundial.

“No lo he pensado. Yo solo pienso en ganarlo. Todos tenemos esas ganas. Primero ganar y luego hablar de lo que hacemos”, contestó.