Danilo y Matheus Cunha, novedades en el once de Brasil contra Haití

La Canarinha saldrá de inicio con Alisson, en portería; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Danilo, en defensa; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá en el medio; y Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha en el frente del ataque.

'Carletto' ya había anticipado en la rueda de prensa previa al encuentro que haría algunos retoques en el equipo con la intención de darle más equilibrio y calidad en el pase.

El partido empezará a las 20.30 hora local (00.30 GMT del sábado) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El español Alejandro Hernández será el árbitro del encuentro.

En la primera fecha, Brasil cedió un gris empate con Marruecos (1-1), mientras Haití cayó por la mínima ante Escocia (0-1).