Salarios y beneficios sociales: MEF anunció calendario de pagos de junio 

De acuerdo con la comunicación oficial, este martes 23, arrancará el cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales correspondiente al mes de marzo, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP).

Los desembolsos iniciarán en esa fecha con los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores, según el calendario establecido oficialmente por la cartera económica.

Cabe mencionar que el PGN 2026 contempla alcanzar a 370.000 adultos mayores, lo que representa cubrir más del 80% de la población que cumple con los requisitos legales. Los adultos mayores beneficiarios de este programa perciben G. 724.762 mensual, que representa el 25% del salario mínimo vigente hasta el mes de junio de G. 2.899.048.

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Seguidamente, el cronograma contempla que el miércoles 24 percibirán sus haberes los jubilados de la Caja Fiscal, mientras que el jueves 25 se acreditarán los salarios a los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

A mayo del presente año, la Caja Fiscal tuvo un ingreso de G. 320.473 millones frente a los egresos que sumaron G. 549.364 millones. Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo en el citado mes fue de G. 228.791 billones (US$ 37,5 millones al cambio actual), saldo rojo que surge porque los aportes no cubren totalmente los egresos.

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El cronograma del MEF continuará el viernes 26 con los desembolsos para Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones; mientras que el lunes 29 de junio proseguirá con el pago a servidores públicos del Ministerio de Educación y las Universidades Nacionales. En tanto que el lunes 30 de junio se abonarán los Servicios Personales pendientes.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas recordaron igualmente que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

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