El canadiense Ismaël Koné agradece muestras de apoyo de sus compañeros y de la afición

Koné, que fue operado de urgencia tras ser evacuado en camilla del terreno de juego, publicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram. "He sentido muchísimo su cariño y apoyo, muchísimas gracias", escribió.

"No se imaginan lo agradecido que estoy a todos los que me han contactado y rezado por mí. Le doy gracias a Dios por ello, porque no todo el mundo tiene tanta suerte", señaló.

Kone también agradeció a sus compañeros. "Quiero que sepan que los quiero con todo mi corazón y que nuestra hermandad significa todo para mí. Nunca olvidaré lo que hicieron ayer. Volveré pronto y entonces crearemos aún más recuerdos hermosos juntos", dijo el mediocampista.