El ítalo-peruano Gianluca Lapadula llega a Lima para jugar con Universitario de Deportes

Medios locales mostraron imágenes de la llegada del atacante, de 36 años al aeropuerto internacional de Lima, donde fue recibido por el gerente deportivo del Universitario, Antonio García Pye.

Según la información, Lapadula firmará un contrato que lo vinculará al equipo crema hasta fines de 2027, tras lo cual se unirá a los trabajos dirigidos por el entrenador argentino Héctor Cúper.

Con el fichaje del también seleccionado peruano, la U reforzará su ofensiva para buscar el título del Torneo Clausura y mantener sus opciones de ganar este año un histórico tetracampeonato nacional.

Lapadula ha desarrollado casi toda su carrera en la primera y la segunda división del fútbol italiano, con pasos por equipos como el Milan, Genoa, Pescara y Cagliari.

Tras disputar partidos amistosos con la selección de Italia, el delantero se unió en 2020 a la de Perú, de donde es originaria su madre, y jugó la Copa América de 2021 y 2024 así como las eliminatorias sudamericanas para los mundiales de fútbol de 2022 y 2026.