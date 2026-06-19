Las camisetas que usaron los neerlandeses ante Japón recaudan 59.069 euros en subasta

Dallas (EE.UU.), 19 jun (EFE).- Las subasta de las camisetas que usaron los jugadores de la selección neerlandesa durante su primer partido del Mundial 2026, disputado en el estadio de Dallas contra Japón (2-2), recaudaron en una subasta de 59.069 euros que se destinarán en su mayoría a la fundación benéfica Princesa Máxima.