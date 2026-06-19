Las camisetas que usaron los neerlandeses ante Japón recaudan 59.069 euros en subasta

La camiseta del capitán Virgil van Dijk, capitán y autor del gol que abrió el marcador, se subastó por 13.300 euros. La de Cody Gakpo (5.116 euros), Frenkie de Jong (4.884 euros), Ryan Gravenberch (4.507 euros) y Micky van de Ven (4.214 euros) también tuvieron mucha demanda.
Las camisetas usadas durante el partido y firmadas se subastaron a través de la plataforma de subastas MatchWornShirt (MWS).
La subasta se repetirá con las que utilicen los jugadores y el técnico Ronald Koeman en el partido que jugarán el sábado contra Suecia en Houston.