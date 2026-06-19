Migrantes haitianos en México viven con felicidad y nostalgia el partido ante Brasil

Hace más de medio siglo que la selección de Haití no participaba en un mundial de Fútbol, por lo que la mayoría de los haitianos que se encuentran varados en el sur de México exhiben la esperanza de que su selección pueda avanzar con un triunfo ante la todopoderosa Brasil.

Desde primeras horas del día, la comunidad haitiana se reunió en el techado del parque Central Miguel Hidalgo, de Tapachula, entre cánticos en creole de ¡Haití, Haití ! y bailes a la espera del arranque del partido, que tendrá lugar en Filadelfia (Estados Unidos).

Aunque lejos de su país, Bordes Clarvens, uno de los migrantes haitianos, se muestra confiado en que su selección pueda lograr un buen resultado y un día pueda acudir a ver al equipo en directo.

“Para mí es una buena experiencia, porque yo siempre tenía fe para participar en un Mundial así. Ahora, gracias a Dios, estamos cerca, no estamos allá, pero un día de estos vamos a estar presente", explica Clarvens a EFE.

Más de 20.000 haitianos permanecen en Tapachula, la mayor ciudad de la frontera sur de México, en espera de resolver su situación migratoria ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), según cifras municipales.

El Mundial de fútbol es la razón que ha reunido en la principal plaza de la ciudad a cientos de personas haitianas, quienes salieron de su país huyendo de la pobreza y de las pandillas, y esperan que hoy, aunque sea por minutos, la selección de su país les devuelva la alegría.

Es el caso de Marlene Pierre Paul, una mujer haitiana vendedora de aguas y refrescos en los alrededores del parque central Miguel Hidalgo, y que en medio de esta fiebre mundialista reconoció que la alegría es contagiosa, pese a la melancolía de estar lejos de su casa.

“Deseo que Haití gane dos a cero con Brasil. Hace 52 años que no participa, así que nosotros estamos muy felices”, afirma.

México ha pasado de ser país de tránsito en el flujo migratorio hacia Estados Unidos a convertirse en destino ante el endurecimiento de las restricciones decretadas por el presidente, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca.

Como consecuencia, el objetivo de muchos migrantes ahora es poder tener un estatus legal para poder trabajar y establecerse en el país.