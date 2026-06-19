Moriyasu dice que Japón espera la mejor versión de Túnez y se ha preparado para vencerlo

"Túnez cambió su entrenador. Su motivación será alta y va a dar lo mejor; tendremos delante a un rival diferente del que enfrentó a Suecia", dijo el estratega en referencia a la derrota de los africanos por 5-1 ante los europeos, tras la que los dirigentes tunecinos reemplazaron a Sabri Lamouchi por Hervé Renard.

Mañana, en Monterrey, norte de México, Japón buscará superar a los tunecinos en un duelo del grupo F, luego de haber empatado 2-2 con el favorito Países Bajos.

Moriyasu explicó que Túnez cuenta con futbolistas hábiles, técnicos, ordenados al defender y hábiles al encontrar los espacios, por lo que mañana Japón deberá jugar su mejor fútbol, si pretende ganar.

El estratega mostró calma ante la posibilidad de someterse al calor extremo durante el encuentro del sábado; recordó que sus futbolistas se han entrenado en Monterrey y llegan en buena forma física, sin pensar en el clima ni nada diferente al juego.

Al referirse al hecho de ser protagonista del partido 1.000 de los Mundiales, el técnico lo calificó como un gran honor y prometió que su equipo dará todo para rendir lo máximo y lograr tres puntos que los podría con un pie en dieciseisavos de finales.

Japón empató con los neerlandeses en un duelo de mucho desgaste físico, en el cual el equipo persistió y rescató la igualada en el minuto 89, con un gol de Daichi Kamada, centrocampista del Crystal Palace de Inglaterra.

"Fuimos tenaces hasta el último minuto y logramos el punto; los neerlandeses mostraron gran desempeño, y nos sentimos satisfechos con el empate", señaló.

Hajime Miriyasu reveló que todavía no tiene decidida la alineación para el duelo de mañana, la cual saldrá de sus conclusiones después del entrenamiento de este viernes.

"Vamos paso a paso, de momento solo pienso en Túnez", comentó.

A una pregunta sobre la pizarra blanca que utiliza en los juegos, el seleccionador comentó que no la usa para explicar su sistema de juego, sino para informar a sus jugadores en cancha el tiempo de juego.

"Tenemos un reloj en la pantalla grande, pero está arriba y los jugadores deben alzar la vista para verlo. Yo decidí escribir en mi pizarra cómo va el tiempo y así facilito todo", concluyó.