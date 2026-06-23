Alexis Vega y Orbelín Pineda, ilusionados con la opción de que Ochoa juegue ante Chequia

"A quién no le gustaría ver jugar a Memo Ochoa. Sabemos de la leyenda que es Memo Ochoa y si el 'Vasco' toma esa decisión todo el grupo se pondrá muy feliz por la calidad de persona y la clase de jugador que es. Sabemos que está preparado si se le presenta la oportunidad, ya veremos mañana", afirmó Alexis Vega.

México enfrentará este miércoles a República Checa en el cierre de la fase de grupos del Mundial en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

Gracias a sus victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur, el tri ya aseguró el primer lugar del grupo A, por lo que el seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre tiene la opción de dar actividad a algunos de los jugadores que no han tenido minutos en la justa.

Uno de esos elementos es el guardameta Guillermo Ochoa, veterano de 40 años, quien está en su sexta Copa del Mundo.

"Tengo mucho tiempo de conocer a Memo, es una gran persona, un gran jugador. Todos sabemos de la jerarquía que nos da dentro de la cancha. Si le toca aparecer a Memo claro que lo va a hacer muy bien", confió Orbelín Pineda.

Tanto Vega, como Pineda, han sido utilizados como jugadores de recambio en este Mundial, a pesar de lo cual no se desaniman porque saben que los 26 jugadores son fundamentales en el proceso.

"Es complicado tener minutos en un Mundial. Somos muchos jugadores. Los que no hemos tenido tanta oportunidad de jugar somos tan importantes como todos los que inician; hemos formado una familia muy bonita. Algunos no hemos tenido tantos minutos, pero disfrutamos estar con los compañeros en la concentración. Aportamos desde dónde nos toque", subrayó Vega.

"No importa tanto eso. Todos debemos pensar en lo más alto, y si queremos hacer historia no debemos desaprovechar cualquier oportunidad, estamos todos preparados para ello", le secundó Orbelín.

Este miércoles, México buscará hacer historia si logra vencer a República Checa para terminar la fase de grupos con paso perfecto, algo que nunca ha conseguido en sus anteriores participaciones en Copas del Mundo.