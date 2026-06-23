Ronaldinho anuncia en Miami que vuelve al fútbol profesional, con el Ravenna italiano

El fútbol sonríe y el mundo del deporte se frota los ojos ante la noticia del año. El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho anunció este martes en Miami su regreso al fútbol profesional a los 46 años de la mano del Ravenna FC italiano, un proyecto que calificó de ambicioso y con el que aseguró estar ansioso por volver a pisar el césped.

La leyenda internacional desató la locura durante una presentación en el sur de Florida al declarar: “Colores nuevos, la misma sonrisa. El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”.

Un proyecto serio, lejos del marketing

El histórico ganador del Balón de Oro y campeón del mundo con la Canarinha se mostró convencido de que su llegada al club de la Emilia-Romaña, gestionado por el empresario Ignazio Cipriani, no es un movimiento estratégico o una maniobra publicitaria, sino el comienzo de “un capítulo internacional serio, competitivo y de largo recorrido”.

El ‘crack’ de la eterna sonrisa no ocultó su entusiasmo por esta nueva aventura en Europa: “Mi familia y yo estamos muy felices por hacer el último gol. ¿Por qué no?”

Ronaldo de Assis Moreira insistió en que su motivación principal sigue siendo la felicidad que le produce el balón, un sentimiento que espera contagiar de inmediato a la plantilla y a los aficionados del cuadro italiano.

Mucho más que fútbol: cultura, moda y nostalgia

El Ravenna FC no solo busca romper el mercado deportivo, sino también el cultural. El equipo subrayó que busca posicionar a la histórica entidad italiana más allá del fútbol, vinculándola con la cultura, la moda y la identidad contemporánea del país.

El más emocionado con el fichaje es el propio presidente de la entidad, Ignazio Cipriani, quien reside en Estados Unidos desde hace más de dos décadas: “Traer a Ronaldinho al Ravenna FC es un momento extraordinario para nuestra institución. Él era mi ídolo de infancia mientras crecía y su impacto va mucho más allá del fútbol”.

A nova camisa do Ravenna apresentada por Ronaldinho. Lenda brasileira entra no clube da Serie C como investidor e terá inscrição de jogador, embora não se espere que ele dispute partidas oficiais. pic.twitter.com/hNvpblKvMV — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) June 23, 2026

Las claves del “Milagro Ravenna”

El ambicioso renacimiento del club italiano, que compite en la Serie C (tercera categoría), comenzó a fraguarse en 2024, cuando Cipriani, junto con el fondo de inversión Black Duck, adquirió la propiedad del Ravenna Football Club.

Para devolver al equipo a la primera plana mundial, la nueva administración ha estructurado una dirección técnica de lujo que incluye a figuras emblemáticas como Ariedo Braida, histórico artífice de la época dorada del AC Milan. Además, el club ha consolidado una alianza técnica estratégica de cuatro años con la firma estadounidense Nike.

Como muestra de esta sinergia entre deporte y estilo, durante el evento en Miami fue desvelada la nueva indumentaria oficial del equipo para la próxima temporada, la cual estuvo a cargo del diseñador italiano Giorgio Mallone.

Impacto social en Miami

El fenómeno “Dinho” también tendrá un impacto directo en la comunidad estadounidense. El Ravenna FC anunció además que auspiciará la apertura de una nueva cancha comunitaria de la fundación en el barrio de Overtown, en Miami.