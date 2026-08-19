Senadores plantean instaurar el Día de las Iglesias Evangélicas y no descartan pedir feriado

Los senadores colorados Orlando Penner, Gustavo Leite, Blanca Ovelar y Lizarella Valiente, presentaron un proyecto de ley que busca declarar el 31 de octubre como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas en Paraguay, coincidiendo con la conmemoración internacional de la Reforma Luterana.

En la antesala de la sesión ordinaria de la Cámara Alta, Valiente defendió la propuesta, señalando que diversos sectores religiosos solicitaron este reconocimiento formal. Al ser consultada sobre las críticas ante el carácter laico del Estado y la mayoría católica del país, la legisladora comparó la iniciativa con otras conmemoraciones del calendario nacional.

“Hasta nuestro riquísimo vorí vorí tiene su día. Y yo celebro. En una sociedad que siempre promovemos lo que es la inclusión, formamos parte de la República del Paraguay varios sectores de la sociedad que merecen y exigen también tener ese reconocimiento en un calendario”, afirmó Valiente.

Respecto a la posibilidad de que la fecha se establezca como un feriado nacional, igual que el 8 de diciembre por la Virgen de Caacupé, Valiente no descartó la idea y confirmó que la propuesta se evaluará en las correspondientes comisiones. “Se podría plantear también un feriado. Vamos a estudiarlo en comisiones”, sostuvo.

Además, fundamentó su posición invocando la Carta Magna: “Nuestra Constitución Nacional es nuestra Biblia de la República. Y en ese sentido, tenemos que mencionar el artículo 24, que habla también un poco de la libertad ideológica, religiosa, y los evangélicos forman parte de la sociedad”.

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Valiente, quien se definió como católica, remarcó que las iglesias evangélicas promueven “los valores de la institución de la familia” y los “buenos hábitos”, elementos que considera alineados con los principios constitucionales. Se prevé que la propuesta sea analizada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Legislación y la Comisión de Educación y Cultura.

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Cañón Cristiano y la tragedia en Pedrozo

Durante el intercambio con la prensa, la congresista también se refirió a otros temas de la coyuntura política y social. Respecto a los reclamos al Poder Ejecutivo por la demora en pronunciarse sobre la restitución del Cañón Cristiano por parte del Brasil, la parlamentaria justificó el tiempo de respuesta oficial mencionando que “se pronunció al respecto el vicepresidente de la República, Pedro Alliana”, y valoró las gestiones legislativas previas así como la disposición del gobierno brasileño para la devolución del patrimonio histórico.

Finalmente, sobre las críticas derivadas del reciente accidente fatal en la zona de Pedrozo Ypacaraí, Valiente abogó por dejar de buscar culpables y enfocarse en soluciones definitivas de infraestructura.

“Considero que somos un poco reactivos. Ocurren estas tragedias y reaccionamos. Y considero que sí, tenemos que ser un poco más proactivos a la hora de prevenir realmente estos accidentes. Eventualmente, considero que hace rato sí se tuvo que haber eliminado este semáforo”, concluyó.

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