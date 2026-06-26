Deportes Concepción presenta al “Chapa” Martínez

“¡Bienvenido al León!”, posteó el club trasandino con la imagen del futbolista. “Fernando Martínez Rojas, mediocampista de 32 años es nuevo refuerzo de Deportes Concepción”, indica la nota de presentación del experimentado atleta.
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“Con inicios en Olimpia, el volante cuenta con pasos por clubes de Paraguay, Argentina y Brasil. Su último equipo fue Rubio Ñu, de la Primera División paraguaya”, indica el escrito del anuncio del fichaje del “Chapa” Martínez, de buen rendimiento en el Laureado de Santísima Trinidad.
La carrera de Martínez contempla los clubes Olimpia, Deportivo Capiatá, General Díaz, Sportivo Luqueño, Nacional, Resistencia, Sarmiento de Junín, General Caballero de Juan León Mallorquín, Pouso Alegre y Athletic de Minas Gerais (Brasil) y Rubio Ñu.