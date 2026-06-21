Fútbol
21 de junio de 2026 a la - 11:53

“Chapa” Martínez se marcha de Rubio Ñu por la puerta grande

Fernando Martínez Rojas, en el festejo de su gol marcado para Rubio Ñu contra Recoleta, en el torneo Apertura 2026.
Fernando Martínez Rojas, en el festejo de su gol marcado para Rubio Ñu contra Recoleta, en el torneo Apertura 2026.Club Rubio Ñu

Fernando Martínez demostró un alto rendimiento de Rubio Ñu, del que sale por la puerta grande para continuar su carrera en el fútbol chileno.

Por ABC Color

Fueron 20 partidos los animados por Fernando Martínez Rojas (un gol) en el torneo Apertura por Rubio Ñu, al que se incorporó a principios de temporada luego de militar en el fútbol brasileño, en Pouso Alegre y Athletic-MG.

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El “Chapa”, volante central de 32 años, sale del Laureado de Santísima Trinidad por la puerta grande, lo que significa que en lo sucesivo podría retornar a la Arboleda.

Martínez militará en el Deportes Concepción de Chile, en el que se presentará esta semana, pues ya se encuentra en tierras trasandinas.

Surgido en Olimpia, Martínez cuenta con un largo recorrido detrás del balón, militando en Deportivo Capiatá, General Díaz, Sportivo Luqueño, Nacional, Resistencia, Sarmiento de Junín, General Caballero de Juan León Mallorquín, Pouso Alegre y Athletic de Minas Gerais.

Deportes Concepción es un club fundado el 24 de febrero de 1966 y milita en la máxima categoría del balompié chileno.