“Chapa” Martínez se marcha de Rubio Ñu por la puerta grande

Fueron 20 partidos los animados por Fernando Martínez Rojas (un gol) en el torneo Apertura por Rubio Ñu, al que se incorporó a principios de temporada luego de militar en el fútbol brasileño, en Pouso Alegre y Athletic-MG.

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El “Chapa”, volante central de 32 años, sale del Laureado de Santísima Trinidad por la puerta grande, lo que significa que en lo sucesivo podría retornar a la Arboleda.

Martínez militará en el Deportes Concepción de Chile, en el que se presentará esta semana, pues ya se encuentra en tierras trasandinas.

Surgido en Olimpia, Martínez cuenta con un largo recorrido detrás del balón, militando en Deportivo Capiatá, General Díaz, Sportivo Luqueño, Nacional, Resistencia, Sarmiento de Junín, General Caballero de Juan León Mallorquín, Pouso Alegre y Athletic de Minas Gerais.

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Deportes Concepción es un club fundado el 24 de febrero de 1966 y milita en la máxima categoría del balompié chileno.