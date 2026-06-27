Fútbol Internacional
27 de junio de 2026 a la - 21:20

0-0. Colombia y Portugal se van al descanso sin abrir el marcador en Miami

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Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- Las selecciones de Colombia y Portugal empatan 0-0 este sábado al descanso del partido por la tercera jornada del grupo K del Mundial 2026 que se disputa en Miami.

Por EFE