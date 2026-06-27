Marcha del Orgullo: comunidad LGBTI en Paraguay exige ley contra discriminación

Una multitud marchó este sábado por el microcentro de Asunción en una colorida nueva edición de la Marcha del Orgullo, exigiendo al Gobierno que sea aprobada una ley contra la discriminación a la comunidad LGBTI.

Banderas de arcoíris y trajes llamativos y coloridos fueron la norma durante la movilización, realizada bajo el lema ‘Ni silencio, ni retroceso’ y que concluyó con un acto artístico en la Plaza de la Democracia.

El principal reclamo durante la marcha fue la falta en Paraguay de una ley que proteja al colectivo LGTBI de discriminación.

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Un proyecto de ley con ese fin fue presentado en el Congreso Nacional por primera vez en 2007 y fue rechazado en 2014. Un año después fue presentado otro proyecto que, más de una década después, aún no ha sido tratado.

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“Total desamparo”

“Estamos en un total desamparo porque más que nada necesitamos esta ley, porque sería una base fundamental y el principio para que los demás derechos sean concedidos”, dijo hoy Derlis Santiago, vocero de la Red Paraguaya de Artistas TLGBIQ+, a la agencia EFE.

“Somos iguales en dignidad y derechos, que el amor al final gana y que el Estado tiene que garantizar que todos y todas puedan disfrutar de sus derechos humanos”, dijo Augusto Mareco, de Amnistía Internacional.

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“Queremos que Paraguay sea más libre, necesitamos esa libertad acá, tal vez hoy en día nos vemos más sueltos, nos podemos desenvolver un poquito más, pero todavía hay un poco de miedo”, comentó por su parte Milka Orrego, de la organización Pride Paradise.