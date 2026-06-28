Clima en Paraguay: amplían alerta de tormentas a seis departamentos

Poco después de la medianoche de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” que se producirían durante las próximas horas en seis departamentos de Paraguay.

El aviso indica que “núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual, durante las primeras horas de la madrugada de hoy”.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” y no se descarta la ocasional caída de granizos.

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La nueva alerta es dirigida a los departamentos de Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí y Alto Paraná.

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El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que las precipitaciones y tormentas continuarían durante la jornada de hoy y se extenderían a la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.