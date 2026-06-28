0-2. Con tiro libre y penalti los reservas de Argentina ganan antes del descanso

Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- Un golazo de tiro libre de Giovanni Lo Celso en el minuto 19 y un penalti ejecutado con precisión por Lautaro Martínez en el 31 tienen a la selección de Argentina al frente de Jordania (0-2) al término del primer tiempo del partido que cierra la faena del Grupo J en Dallas.