1-3. Messi sigue rompiendo récords: sexto gol en el Mundial y 19 en todas las Copas

Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- El laboratorio de Lionel Scaloni produjo este sábado en Dallas tres goles argentinos: dos de tiro libre y uno de penalti para vencer por 1-3 a Jordania en el cierre del Grupo J del Mundial con 30 minutos de juego en los que Lionel Messi marcó uno, se consolidó con 6 como máximo goleador del torneo y elevó a 19 su récord en la historia de todas las copas.