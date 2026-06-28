Messi engrandece su leyenda al término de una fase de grupos casi perfecta para Argentina

Argentina, que se verá con Cabo Verde en la próxima fase, terminó en el primer lugar del Grupo J con nueve puntos de nueve posibles tras derrotar por 1-3 a Jordania con tantos de Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez y Messi.

El diez entró en el minuto 60 la cancha del estadio de Arlington y dejó su impronta con un golazo de tiro libre.

En forma simultánea, Austria quedó en el segundo puesto del grupo al empatar 3-3 con Argelia en Kansas City. En la próxima fase chocará con España el 2 de julio en Los Ángeles.

Argelia pasó como tercero del grupo al sumar las mismos cuatro unidades que los austriacos, pero con una diferencia negativa de dos goles, y será el rival de Suiza el 2 de julio en Vancouver.

Las selecciones de Croacia y Ghana certificaron este sábado su paso a la siguiente ronda junto a Inglaterra tras la tercera fecha del grupo L.

Harry Kane, con su gol a Panamá, superó a Gary Lineker como máximo goleador inglés en Mundiales, ayudó a los suyos a quedarse con el primer lugar y jugará contra la RD Congo el 1 de julio en Atlanta.

Croacia, que jugará contra Portugal el 3 de julio en Toronto, avanzó como segunda tras ganarle 2-1 a Ghana, que se medirá a Colombia el mismo día 3 en Kansas City.

Un 0-0 firmado en Miami habilitó que Colombia terminara como líder del grupo K con siete puntos, por delante de la Portugal de Cristiano Ronaldo que cerró con cinco.

Por su parte, la República Democrática del Congo llegó a los dieciseisavos por la vía de los mejores 8 terceros tras derrotar por 3-1 a Uzbekistán y llegar a cuatro puntos.