Seleccionador austríaco, tras empate en último momento: "Nunca he vivido algo así"

"Creo que ni de lejos he vivido nunca algo así en un partido de fútbol", declaró el técnico tras el encuentro, según recogen este domingo los medios locales.

"Normalmente, con el 2-3 el partido está acabado y estás muerto. Que hayamos aprovechado la oportunidad para reaccionar y volver a meternos en el partido es increíble", afirmó.

Austria, que empezó ganando, perdía en el minuto 93 por 2 goles a 3 y logró empatar el partido en el minuto 96.

El seleccionador afirmó que todo el equipo "se quedó sin palabras" con el gol de Sasa Kalajdzic en el último momento, que permitió a Austria terminar la fase de grupo como segunda, detrás de Argentina.

Rangnick dijo que lo sucedido fue como una película de Hollywood con final feliz, y que ni siquiera el director especialista en filmes de suspense Alfred Hitchcock hubiera podido imaginar un final así.

"Alfred Hitchcock no tenía nada que ver con el fútbol. Pero si alguna vez hubiera escrito un drama como este, probablemente lo habrían tomado por un completo loco"" afirmó el técnico, según informe la agencia APA.

El capitán del equipo, David Alaba, confío por su parte en tener éxito ante España y reconoció que el equipo tiene que mejorar muchas facetas.

"El partido contra España es de eliminación directa. No somos los favoritos, pero tenemos una pequeña oportunidad", dijo por su parte el delantero Michael Gregoritsch.