Fútbol Internacional
29 de junio de 2026 a la - 18:25

0-1. Enciso pone a ganar a Paraguay al descanso contra Alemania

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- Un gol de Julio César Enciso en el minuto 42 le da la ventaja a Paraguay al descanso este lunes ante Alemania, en el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se juega en Boston.

Por EFE