Fútbol Internacional
29 de junio de 2026 a la - 19:30

1-1. Alemania y Paraguay se van a alargue

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Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- Alemania y Paraguay igualan 1-1 al término del tiempo reglamentario y definirán el paso a octavos en un alargue de 30 minutos. De persistir la igualdad, habrá tanda de penaltis.

Por EFE