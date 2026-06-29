El Real Madrid oficializa el acuerdo para que Nico Paz permanezca en el Como

El club que preside Florentino Pérez informa de que el acuerdo "se ha llevado a cabo a petición del propio jugador" y contempla que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la campaña 2027-28.

El internacional con Argentina de 21 años permanecerá una temporada más en el equipo que dirige el español Cesc Fábregas a petición expresamente por parte de Nico Paz, que ha sido determinante con grandes actuaciones para la clasificación por primera vez en la historia del club para la próxima Liga de Campeones.

Un acuerdo en el que el Real Madrid mantiene la opción de compra para la temporada 2027-2028 en función del rendimiento y desarrollo del jugador en la próxima campaña en la Serie A italiana.

Este acuerdo era algo prácticamente cerrado desde hace tiempo, sobre todo con la confirmación de su padre, Pablo Paz, exfutbolista argentino que militó en el Tenerife, quien aseguró que la decisión tomada era la "mejor" opción para su hijo, dijo en declaraciones realizadas el pasado domingo a la plataforma deportiva 'Flashscore' desde el interior del Estadio de Dallas donde se jugó el Argentina- Jordania, un partido donde el joven Nico Paz fue titular, por primera vez, en la victoria del combinado albiceleste por 3-1.

Asimismo, el jugador del equipo italiano subió a su perfil de sus redes sociales un mensaje donde explica la decisión tomada.

"Tras muchas semanas meditando, he decidido que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como otro año más, club que me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día" señaló Nico Paz.

En ese comunicado también aclara que "cree" que es la mejor decisión tanto para él como para el Real Madrid: "es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y prepararme de la mejor manera posible para el futuro".

El canterano del equipo blanco, donde disputó ocho partidos con el primer equipo en 2023 entre LaLiga y la Liga de Campeones, deja la puerta abierta para un posible regreso en la temporada 2027-2028, donde para hacerlo efectivo el Real Madrid incluyó la opción de recompra de los derechos federativos del jugador.