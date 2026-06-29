España y las eliminatorias, un reto pendiente desde Sudáfrica

Desde que Andrés Iniesta marcó en el minuto 116 de la final frente a Países Bajos el 11 de julio de 2010, España no ha vuelto a ganar una eliminatoria en un Mundial. En las siguientes tres ediciones del torneo, la selección española acumuló una eliminación en la fase de grupos y dos derrotas en octavos de final.

En Brasil 2014, la por entonces vigente campeona cayó eliminada en la fase de grupos tras las derrotas ante Países Bajos (1-5) y Chile (0-2), una despedida prematura que cerró el ciclo de la generación más laureada del fútbol español, con dos Eurocopas y un Mundial.

Arrancó el cambio de ciclo y cuatro años más tarde, en Rusia 2018, España alcanzó los octavos de final, pero cayó en la tanda de penaltis frente a la anfitriona después de empatar 1-1 en Moscú. El torneo estuvo marcado por la destitución de Julen Lopetegui dos días antes del debut y la llegada de Fernando Hierro al banquillo de forma improvisada.

Eliminación en octavos que se repitió en Qatar 2022. Tras una fase de grupos iniciada con el 7-0 a Costa Rica, el empate a uno frente a Alemania y una clasificación agónica contra Japón, al perder 2-1, los de Luis Enrique se metieron como segundos en las eliminatorias y volvieron a decir adiós en dicha fase.

Esta vez fue frente a Marruecos. Un partido marcado porque España solo tiró una vez entre los tres palos durante 120 minutos a pesar de tener un 77 % de posesión. El empate sin goles condujo a otra tanda de penaltis en la que España no convirtió ninguno de sus tres lanzamientos.

Tras esto, Luis Enrique finalizó su paso por la selección española y llegó el turno de Luis de la Fuente, ganador en categorías inferiores y quien tenía ante sí su gran oportunidad.

Ganó la Liga de Naciones en 2023, la Eurocopa de 2024 y fue subcampeón de la Liga de Naciones en 2025. Y este 2026 lidera a una selección española que ha pasado de tener la barrera de cuartos de final, que solo ha superado en una ocasión, para ser campeona en Sudáfrica 2010, a tener la barrera en las eliminatorias.

Un obstáculo que no supera desde hace 16 años y que afrontará este jueves contra Austria en una nueva ronda, ya que el aumento de equipos participantes a 48 hizo a la FIFA introducir los dieciseisavos de final.

Por nivel y expectativas, estando entre las favoritas a ganar el torneo, España no debería volver tan pronto de un Mundial, pero el historial dice lo contrario. Por ello, los 26 convocados perseguirán en Los Ángeles cerrar una cuenta pendiente desde Sudáfrica.