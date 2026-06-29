Graham Potter: "Tenemos que hacer el mejor partido que jamás hayamos jugado"

"Somos conscientes del emocionante desafío que nos espera. Tenemos que jugar el partido de nuestras vidas, claramente. Los chicos son capaces de hacer eso", expresó Graham Potter en la previa del partido de dieciseisavos que enfrenta a Francia y Suecia este martes en el MetLife Stadium de la sede Nueva York/Nueva Jersey.

Potter recalcó que jugar partidos como este contra "uno de los equipos más grandes del fútbol mundial" es "una oportunidad única en la vida".

"No hay nada mejor. Es muy emocionante, para eso estamos aquí", agregó.

Francia llega como la selección a batir. Junto con Países Bajos y Alemania, ha sido el equipo más goleador de la fase de grupos con diez tantos.

"Su plantel es otro nivel en comparación con la mayoría de los equipos. Pero en el fútbol todo es posible. Tienes que tener fe. No vamos a jugar contra Francia 10, 20 o 30 partidos; es un partido de eliminación directa. Tenemos mucho que ganar", aseveró el técnico de Suecia.

Mbappé es, junto con Dembélé, la principal amenaza ofensiva de Francia. Ambos suman cuatro goles en este Mundial.

"No se trata solo de Mbappé. Hay algunos otros que podríamos nombrar que también son increíblemente talentosos, jugadores de ataque de primer nivel. Tenemos que ser buenos como equipo y ofrecer una amenaza, porque si solo te defiendes durante 90 minutos, se vuelve muy difícil", dijo Potter.

Suecia viene de firmar una fase de grupos con luces y sombras. Goleó 5-1 en su debut contra Túnez, recibió la misma goleada 5-1 ante Países Bajos y empató 1-1 contra Japón, lo que la clasificó como una de las mejores ocho terceras.

"Creo que el partido contra Países Bajos será un punto de referencia muy fuerte para nosotros en términos de cómo podemos crecer a partir de esa experiencia. Para los jugadores no es fácil lidiar con una derrota por 5-1 en un torneo, puede desestabilizar a muchos equipos", finalizó el inglés.