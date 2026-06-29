João Felix: "Es una ventaja jugar contra Croacia, ya les conocemos"

"Creo que es una ventaja tener que jugar contra ellos porque es una selección europea, estamos habituados a verlos jugar, ya los conocemos. Sabemos bien sus fortalezas y sus debilidades", dijo el extremo en una rueda de prensa antes del entrenamiento de Portugal en el sur Florida.

Portugal jugará el jueves en Toronto contra Croacia, y en caso de ganar se enfrentará en octavos con el vencedor del partido entre España y Austria.

Felix añadió que los croatas son "un rival sumamente competitivo" conformado por un bloque de jugadores experimentados que conocen bien la competición, aunque recordó que el historial competitivo es muy favorable a Portugal.

"Creo que hemos hecho buenos partidos contra Croacia y les hemos ganado. No recuerdo uno que hayamos perdido", indicó.

Portugal no ha perdido un partido oficial contra Croacia en lo que va de siglo, y la última vez que se cruzaron ambos conjuntos, en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, el combinado luso sumó un triunfo y un empate.

El jugador del Al-Nassr también tuvo palabras de tranquilidad para los aficionados lusos, pese a los dos empates que la selección ha firmado en lo que va de Mundial, y destacó que ahora empieza lo más importante.

"En la fase de grupos siempre puedes empatar o perder un partido y clasificarte igual. Ahora la atención tiene que ser doble; cualquier desliz puede ser fatal. Esto es matar o morir", expuso.

Portugal comenzó este lunes a preparar el encuentro contra Croacia, tras disfrutar ayer de un día de descanso después del empate contra Colombia el sábado.

La expedición portuguesa viajará a Toronto el miércoles para entrenar en la ciudad canadiense en la víspera del encuentro decisivo.