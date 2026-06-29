Lindelöf: "Mbappé es de los mejores del mundo pero con suerte le podemos ganar"

"Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Va a ser un desafío difícil, pero estamos deseando afrontarlo. Con suerte, podemos salir airosos y ganar el partido. Ese es el objetivo principal", afirmó Lindelöf, preguntado por EFE, en rueda de prensa previa al Francia-Suecia de este martes en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

Lindelöf agreó que Francia es "uno de los favoritos para ganar todo el torneo", pero espera que todos los suecos crean en la selección porque pueden superar partidos "aunque sean extremadamente difíciles".

"Tenemos que rendir a nuestro máximo nivel, pero no entramos al partido mañana solo para estar allí y participar, sino que también queremos llevarnos un resultado, y ese es nuestro camino en este Mundial. Queremos asegurarnos de que esto no termine aquí", aseveró el actual central del Aston Villa.

El futbolista sueco también recalcó que su selección, que no clasificó para Catar 2022, no debe dar por sentado el hecho de estar en unas rondas de eliminación del Mundial.

"Todos los que están aquí saben lo duro que fue el camino para llegar al torneo. Creo que te llevas ese recordatorio de que no es tan fácil y que no debes pensar que vas a jugar un Mundial siempre. No creo que necesite decir nada más a los chicos", explicó Lindelöf.

"Que yo esté aquí experimentando esto de nuevo es algo de lo que estoy muy agradecido, de tener esa oportunidad", añadió.

Sobre su futuro en la selección, Lindelöf, de 31 años, dijo que "ya se verá", porque de momento está "centrado en el Mundial".