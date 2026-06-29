Nico Paz: "Esta es la mejor decisión tanto para mí como para el Real Madrid"

"Creo personalmente que ésta es la mejor decisión, tanto para mí como para el Real Madrid, ya que es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y prepararme de la mejor manera para el futuro", aseguró el jugador, una de las jóvenes revelaciones de la Serie A, en su cuenta de Instagram.

El centrocampista, que se consolidó rápidamente como una de las piezas claves del conjunto 'lariano', subrayó que después de muchas semanas de meditación, la mejor opción para su carrera es seguir en el Como "otro año más".

"Me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día", dijo sobre el equipo del norte de Italia, que se clasificó esta temporada para jugar la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

El propio club celebró en sus redes sociales la continuidad del jugador con un vídeo en el que se muestran algunas de las mejores jugadas del internacional argentino, que disputa en estos momentos el Mundial con la albiceleste, con quien fue titular el domingo.

El Real Madrid hizo oficial este lunes el acuerdo con el Como para que el jugador permanezca la próxima temporada en el club italiano, una decisión que se llevó a cabo "a petición del propio jugador" y contempla que el conjunto blanco mantiene una opción unilateral de re-compra de los derechos federativos de Nico Paz para la campaña 2027-28.

El jugador, una de las revelaciones esta temporada en Serie A y un pilar en el proyecto de Fàbregas, habría comunicado inicialmente al club madrileño su intención de seguir en el Como, que este año aseguró su clasificación a la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

Paz, formado en la cantera madridista, llegó al Como en 2024, guardándose el Real Madrid una opción de re-compra y conservando el 50 % de sus derechos económicos.