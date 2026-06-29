Orlando Gill, el héroe paraguayo: "Eliminamos a un campeón"

Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- Orlando Gill, el héroe de la selección paraguaya al atajar este lunes dos cobros desde el punto penalti ante Alemania, que le valieron a la Albirroja para clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026, afirmó que su equipo se deshizo de "un campeón" y que el triunfo es para que lo disfruten todos sus compatriotas.