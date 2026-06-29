Batacazo mundial: Paraguay elimina a Alemania en los penales y avanza a los octavos de final

La selección paraguaya escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al derrotar este lunes a Alemania por 4-3 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos, y clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026.

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En el Gillette Stadium de Boston, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro derribó a uno de los grandes favoritos al título y consiguió una clasificación inolvidable basada en la entrega, el orden táctico y la garra guaraní.

Desde el pitazo inicial quedó claro cuál sería el libreto del partido. Alemania monopolizó la posesión del balón, mientras Paraguay apostó a la disciplina táctica, cerrando espacios y esperando el momento oportuno para golpear.

La Albirroja sorprendió apenas comenzó el encuentro con una llegada que terminó en tiro de esquina, aunque luego el dominio territorial pasó completamente a manos del conjunto europeo.

Los germanos manejaban la pelota, pero se encontraron con una defensa paraguaya prácticamente inexpugnable. José Canale respondió con enorme personalidad en reemplazo del lesionado Omar Alderete, mientras Gustavo Gómez, Junior Alonso y el resto de la última línea neutralizaban cada intento rival. }

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En el mediocampo, Matías Galarza, Andrés Cubas y Miguel Almirón multiplicaban esfuerzos para sostener el equilibrio del equipo.

Cuando el primer tiempo parecía cerrarse sin goles, Paraguay encontró el premio a tanto sacrificio. Tras una recuperación de Damián Bobadilla, el balón pasó por Galarza y Almirón, quien devolvió la pared para que el volante enviara un preciso centro al área.

Allí apareció Julio Enciso, completamente libre, para conectar un impecable cabezazo y vencer a Manuel Neuer, desatando la locura de los miles de paraguayos presentes en Boston.

La ventaja, sin embargo, duró poco. Alemania reaccionó en el complemento con el ingreso de Leon Goretzka, quien le dio mayor dinámica al mediocampo. Apenas iniciada la segunda mitad, un centro fue peinado por Kai Havertz, cuyo cabezazo dejó sin posibilidades a Orlando Gill para establecer el 1-1.

Con el empate, los europeos intensificaron la presión y buscaron imponer su jerarquía. Paraguay resistió con enorme sacrificio, apostando a alguna salida rápida con los ingresos de Mauricio y Gustavo Caballero, aunque las ocasiones fueron escasas. El encuentro se fue al alargue con la sensación de que cualquier detalle podía inclinar la balanza.

En la prórroga volvió a aparecer la fortaleza anímica del conjunto de Gustavo Alfaro. La Albirroja soportó el desgaste físico y la constante presión alemana con una entrega conmovedora, manteniendo viva la ilusión hasta llegar a la definición desde los doce pasos.

Allí emergió la figura gigantesca de Orlando Gill. El arquero paraguayo abrió la serie conteniendo el remate de Kai Havertz y luego volvió a vestirse de héroe al detener el disparo de Nick Woltemade. Paraguay tuvo algunas complicaciones tras los fallos de Antonio Sanabria y Fabián Balbuena, pero Alemania tampoco aprovechó sus oportunidades.

El desenlace quedó en los pies de José Canale. El defensor ejecutó con absoluta serenidad el penal decisivo para decretar el 4-3 y sellar una clasificación histórica que eliminó a una de las máximas candidatas al título.

Paraguay vuelve a instalarse entre los mejores del Mundial gracias a una actuación llena de carácter, sacrificio y personalidad. La Albirroja continúa escribiendo una historia memorable en su regreso a la Copa del Mundo y ahora ya piensa en su próximo desafío en Filadelfia, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia.