Paraguay sale con Almirón y una defensa de cuatro y Nagelsmann mete a Undav por Musiala

Alfaro, que sale con un 4-4-2 tras haber salido con una línea de cinco contra Australia, introduce cuatro cambios respecto a ese último partido.

Ingresan José María Canale y Júnior Alonso en defensa, con las novedades de Almirón, quien fue expulsado en el último partido por dirigirse a un rival con la boca cubierta por la mano, y Damián Bobadilla en el medio del campo.

Los sustituidos son Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Alexandro Maidana y el sancionado Diego Gómez.

Paraguay sale con: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Miguel Almirón; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.

Por su lado, Nagelsmann parece ceder a las presiones del entorno de Alemania que reclamaban la titularidad del artillero Undav. El delantero del Stuttgart, que ha marcado tres goles, fue suplente en todos los partidos de la primera fase.

Alemania sale con: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathanael Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané, Florian Wirtz; Deniz Undav y Kai Havertz.