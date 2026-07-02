Pape Gueye deja la selección de Senegal "mientras siga este equipo técnico"

"Anuncio hoy que mientras siga este equipo técnico haré una pausa en la selección", escribió el jugador del Villarreal en sus redes sociales.

Durante el partido contra Bélgica expresó en zona mixta su descontento al ser sustituido en el minuto 66, cuando los "Leones de la Teranga" ganaban 0-2, y comentó que se "encontraba bien físicamente", pero que eran "decisiones del entrenador" y que había "que respetarlas".

Por su parte, el seleccionador de Senegal, Papel Thiaw, justificó sus cambios en la rueda de prensa posterior al partido y recalcó que fueron realizados "a petición de jugadores cansados".

La selección de fútbol de Senegal no consiguió su plaza para los octavos al no aprovechar en el encuentro la ventaja de dos goles y se vio superada en el tiempo de prolongación de la prórroga, en el minuto 125, por un penalti cometido sobre el centrocampista belga Youri Tielemans, que fue el encargado de dar la victoria a los "diablos rojos".

"Es una derrota muy cruel, porque estábamos bien e íbamos ganando por 2-0, pero el partido no dura 85 minutos y ellos remontaron y no pudimos manejar las cosas atrás. Hay que felicitar a Bélgica", dijo Thiaw en la conferencia de prensa posterior al encuentro.