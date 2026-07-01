Fútbol
01 de julio de 2026 a la - 20:14

Épica remontada de Bélgica ante Senegal en Seattle

Youri Tielemans (#8) de Bélgica, el jugador del partido, celebra el gol que les dio la victoria en el Lumen Field, de Seattle, en EE.UU.
Youri Tielemans (#8) de Bélgica, el jugador del partido, celebra el gol que les dio la victoria en el Lumen Field, de Seattle, en EE.UU.STEPHEN BRASHEAR

Bélgica logró clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026 tras remontar, de forma agónica, el partido contra Senegal por 3-2 en la prórroga, en un encuentro que parecía completamente perdido para los europeos.

Por Derlis Santacruz

Senegal se plantó con mucha personalidad y se puso en ventaja a los 24 minutos con gol de Habib Diarra. Al inicio del segundo tiempo, a los 51 minutos, Ismaila Sarr amplió la ventaja poniendo un 2-0 que parecía definitivo ante una Bélgica muy imprecisa.

Lea más: Inglaterra se recupera del susto y avanza gracias al “Huracán” Kane

Cuando todo era fiesta senegalesa, la jerarquía belga apareció en los minutos finales del tiempo regular. Romelu Lukaku descontó al 86′ y, solo tres minutos más tarde (89′), Youri Tielemans clavó el empate 2-2 para forzar milagrosamente la prórroga.

Así abrió la cuenta para Senegal Habib Diarra (#21).
Así abrió la cuenta para Senegal Habib Diarra (#21).

En el último suspiro del tiempo extra (minuto 120), tras una revisión del VAR, se cobró un penal a favor de los Diablos Rojos. Tielemans no perdonó desde los once pasos y selló el pase con su doblete personal.

Romelu Lukaku (#9) de Bélgica, que ingresó en la etapa complementaria, inició la gran remontada ante Senegal.
Romelu Lukaku (#9) de Bélgica, que ingresó en la etapa complementaria, inició la gran remontada ante Senegal.

Con este triunfo histórico en dieciseisavos, Bélgica espera en los octavos de final al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, que se enfrentarán hoy a las 21:00 de Paraguay.

Lamine Camara de Senegal (#8) cometió la infracción en el área sobre Youri Tielemans (#8) de Bélgica y el hondureño Said Martínez, asistido por el VAR, pitó la pena máxima.
Lamine Camara de Senegal (#8) cometió la infracción en el área sobre Youri Tielemans (#8) de Bélgica y el hondureño Said Martínez, asistido por el VAR, pitó la pena máxima.

Lea más: México se hace gigante en el Azteca y deja en el camino a Ecuador

Youri Tielemans (#8) de Bélgica convirtió desde los doce pasos y aseguró el pase a la siguiente fase del Mundial 2026.
Youri Tielemans (#8) de Bélgica convirtió desde los doce pasos y aseguró el pase a la siguiente fase del Mundial 2026.

Detalles del partido

Estadio: Lumen Field, de Seattle (Washington-Estados Unidos). Árbitro: Said Martínez. Asistentes: Walter López y Christian Ramírez (hondureños). Cuarto árbitro: Andrés Rojas. Quinto árbitro: Alexander Guzmán (colombianos). VAR: Guillermo Pacheco (mexicano). AVAR: Rodolpho Toski (brasileño). SVAR: Carlos Del Cerro Grande (español).

Bélgica: Thibaut Courtois; Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper (78’ Thomas Meunier), Timothy Castagne; Kevin de Bruyne (56’ Nicolas Raskin), Youri Tielemans, Hans Vanaken (62’ Diego Moreira); Leandro Trossard (109’ Amadou Onana), Jeremy Doku (56’ Dodi Lukebakio) y Charles de Ketelaere (ST Romelu Lukaku). D.T.: Rudi García (FRA).

Senegal: Mory Diaw; Ismail Jakobs (93’ El Hadji Malick Diouf), Krepin Diatta, Moussa Niakhate; Idrissa Gana Gueye (95’ Bara Sapoko Ndiaye), Pathe Ciss, Habib Diarra (73’ Pape Matar Sarr), Pape Gueye (66’ Lamine Camara); Sadio Mane (93’ Nicolas Jackson), Iliman Ndiaye (73’ Ibrahim Mbaye) y Ismaila Sarr. D.T.: Pape Thiaw (SEN).

Goles: 24’ Habib Diarra y 51’ Ismaila Sarr (S); 86’ Romelu Lukaku, 89’ Youri Tielemans y 120’+5 Youri Tielemans. Amonestados: 64’ Brandon Mechele y 90’ Rudi García (B); 67’ Lamine Camara (S). Tiros de esquina: Bélgica 4 - Senegal 2.

esponsors especiales de Mundial x ABC