Épica remontada de Bélgica ante Senegal en Seattle

Senegal se plantó con mucha personalidad y se puso en ventaja a los 24 minutos con gol de Habib Diarra. Al inicio del segundo tiempo, a los 51 minutos, Ismaila Sarr amplió la ventaja poniendo un 2-0 que parecía definitivo ante una Bélgica muy imprecisa.

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Cuando todo era fiesta senegalesa, la jerarquía belga apareció en los minutos finales del tiempo regular. Romelu Lukaku descontó al 86′ y, solo tres minutos más tarde (89′), Youri Tielemans clavó el empate 2-2 para forzar milagrosamente la prórroga.

En el último suspiro del tiempo extra (minuto 120), tras una revisión del VAR, se cobró un penal a favor de los Diablos Rojos. Tielemans no perdonó desde los once pasos y selló el pase con su doblete personal.

Con este triunfo histórico en dieciseisavos, Bélgica espera en los octavos de final al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, que se enfrentarán hoy a las 21:00 de Paraguay.

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Detalles del partido

Estadio: Lumen Field, de Seattle (Washington-Estados Unidos). Árbitro: Said Martínez. Asistentes: Walter López y Christian Ramírez (hondureños). Cuarto árbitro: Andrés Rojas. Quinto árbitro: Alexander Guzmán (colombianos). VAR: Guillermo Pacheco (mexicano). AVAR: Rodolpho Toski (brasileño). SVAR: Carlos Del Cerro Grande (español).

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Bélgica: Thibaut Courtois; Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper (78’ Thomas Meunier), Timothy Castagne; Kevin de Bruyne (56’ Nicolas Raskin), Youri Tielemans, Hans Vanaken (62’ Diego Moreira); Leandro Trossard (109’ Amadou Onana), Jeremy Doku (56’ Dodi Lukebakio) y Charles de Ketelaere (ST Romelu Lukaku). D.T.: Rudi García (FRA).

Senegal: Mory Diaw; Ismail Jakobs (93’ El Hadji Malick Diouf), Krepin Diatta, Moussa Niakhate; Idrissa Gana Gueye (95’ Bara Sapoko Ndiaye), Pathe Ciss, Habib Diarra (73’ Pape Matar Sarr), Pape Gueye (66’ Lamine Camara); Sadio Mane (93’ Nicolas Jackson), Iliman Ndiaye (73’ Ibrahim Mbaye) y Ismaila Sarr. D.T.: Pape Thiaw (SEN).

Goles: 24’ Habib Diarra y 51’ Ismaila Sarr (S); 86’ Romelu Lukaku, 89’ Youri Tielemans y 120’+5 Youri Tielemans. Amonestados: 64’ Brandon Mechele y 90’ Rudi García (B); 67’ Lamine Camara (S). Tiros de esquina: Bélgica 4 - Senegal 2.