Paraguay vs. Francia, EN VIVO: la Albirroja busca la revancha histórica y pasar a cuartos del Mundial 2026

Paraguay vuelve a cruzarse con Francia en la Copa del Mundo, 28 años después de la eliminación en Lens que marcó a toda una generación. El equipo de Gustavo Alfaro llega envalentonado tras dejar en el camino al tetracampeón Alemania, en una definición por penales que unió a todo el país, y ahora buscará dar el batacazo ante una Francia que llega como amplia favorita de la mano de Kylian Mbappé.

El encuentro se disputará este sábado desde las 18:00 (hora paraguaya) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, con el pase a cuartos de final en juego.

09:00 Paraguay vs. Francia: arrancó el día más esperado

Paraguay entero se prepara para vivir los octavos de final ante Francia, con pantallas gigantes instaladas en plazas y espacios públicos de todo el país para que la gente pueda alentar en comunidad. El balón rueda a las 18:00 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Seguí acá el minuto a minuto de la previa y del partido.