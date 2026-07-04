Fútbol Internacional
04 de julio de 2026 a la - 09:00

Paraguay vs. Francia, EN VIVO: la Albirroja busca la revancha histórica y pasar a cuartos del Mundial 2026

Hombre con camiseta roja y blanca sostiene la bandera de Paraguay en Times Square, rodeado de otros aficionados animados.
Aficionados paraguayos en Nueva York animan a la Albirroja para su próximo desafío en el Mundial 2026, que es Francia.

La Albirroja, que hizo historia al eliminar a Alemania por penales, enfrenta este sábado a Francia en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. El partido, pactado para las 18:00 (hora de Asunción), reedita el cruce de octavos de Francia 1998, cuando los galos avanzaron con un gol de oro de Laurent Blanc.

Por Carolina Sales

Paraguay vuelve a cruzarse con Francia en la Copa del Mundo, 28 años después de la eliminación en Lens que marcó a toda una generación. El equipo de Gustavo Alfaro llega envalentonado tras dejar en el camino al tetracampeón Alemania, en una definición por penales que unió a todo el país, y ahora buscará dar el batacazo ante una Francia que llega como amplia favorita de la mano de Kylian Mbappé.

El encuentro se disputará este sábado desde las 18:00 (hora paraguaya) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, con el pase a cuartos de final en juego.

09:00 Paraguay vs. Francia: arrancó el día más esperado

Paraguay entero se prepara para vivir los octavos de final ante Francia, con pantallas gigantes instaladas en plazas y espacios públicos de todo el país para que la gente pueda alentar en comunidad. El balón rueda a las 18:00 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Seguí acá el minuto a minuto de la previa y del partido.

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