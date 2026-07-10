Futbolista paraguayo emprende una aventura en Rumania

Una trayectoria deportiva forjada con esfuerzo. Alexis Fabián Chamorro Florentín, natural de Horqueta (departamento de Concepción), se inició en la escuela de fútbol del Fulgencio Yegros de Ñemby y a una edad adolescente fue a España con el deseo de mejorar su calidad de vida y la de su familia.

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Con 14 años, el extremo izquierdo fue a la Madre Patria en donde pulió sus cualidades futbolísticas, en la base del Málaga y la juvenil del Granada, desde donde pasó al Juventud Torremolinos CF y posteriormente al Atlético Malagueño.

Alexis Fabián se privó de muchas cosas con su deseo de “perseguir mi sueño de ser futbolista profesional”, expresó en un breve contacto con ABC, manifestando su felicidad por este paso que le puede servir de plataforma para llegar a una categoría superior del Viejo Continente, con humildad y sacrificio.

Chamorro firmó contrato por dos temporadas con el CS Concordia Chiajna, que compite en el segundo nivel de Rumania y está con pretensiones de escalar a la categoría mayor. El club trasmite las mismas ganas de salir adelante que el futbolista guaraní.