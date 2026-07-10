Sentido mensaje de despedida del Pepe Cardozo

El 17 de junio pasado, autoridades de Costa Rica detuvieron al empresario y presidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio, colombiano naturalizado costarricense, a quien Estados Unidos requiere en extradición por narcotráfico.

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El 30 de junio, la Federación Costarricense de Fútbol revocó la licencia al Municipal Liberia por falta de transparencia financiera e inconsistencias legales. El club tenía plazo hasta el 6 de julio para presentar una apelación, pero no lo hizo, por lo que quedó confirmado su descenso, informó la agencia española EFE.

José Saturnino Cardozo dirige al Liberia desde el 2025. El trabajo del paraguayo fue destacado por conformar un equipo competitivo, que peleó contra los grandes del fútbol tico, como Saprissa, Herediano y Alajuelense.

Los números del Pepe, el “Diablo Mayor” como se lo conoce en México por su exitoso paso por el Toluca como futbolista, fueron muy buenos: 27 victorias, 16 empates y 20 derrotas. Sin embargo, el villerano debió marcharse de la institución aurinegra con sede en Guanacaste.

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“Hoy me toca cerrar una etapa que termina por una situación ajena a lo deportivo. Me voy con la satisfacción de haber formado un grupo competitivo, que logró clasificar al club a dos semifinales consecutivas, después de varios años sin lograrlo. Además de haber contribuido al crecimiento y proyección de muchos jóvenes que hoy tienen un futuro prometedor”, posteó en Instagram el deportista paraguayo.

“Gracias a los jugadores, cuerpo técnico, directiva, colaboradores y, especialmente, a la afición por su confianza y apoyo durante este camino. Me voy con la tranquilidad de haber dado todo y con la certeza de que el futbol siempre ofrece nuevas oportunidades. Gracias por todo, Liberia. Les deseo el mayor de los éxitos en el futuro. Pura vida”, cerró Cardozo, cuya carrera como director técnico contempla los clubes Olimpia, Querétaro, Sportivo Luqueño, Toluca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Chivas de Guadalajara, Municipal de Guatemala y Municipal Liberia.