El Deportivo ficha al danés Asp Jensen, que firma hasta 2031

El futbolista nórdico, de tan sólo 20 años, llega procedente del Bayern Múnich, aunque la pasada temporada jugó como cedido en el Grasshopper Club Zürich suizo, con el que disputó 40 partidos, en los que marcó 9 goles y repartió 6 asistencias.
El 12 de mayo de 2024 debutó en la Bundesliga con el Bayern ante el VfL Wolfsburgo.
“Con su incorporación, el Dépor añade a su plantilla un futbolista joven, con experiencia en el fútbol profesional y proyección internacional, reforzando el proyecto blanquiazul con miras a las próximas temporadas”, señala la entidad blanquiazul en su comunicado de prensa.
Asp Jensen es el quinto refuerzo veraniego del conjunto dirigido por Antonio Hidalgo tras Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede y Lorenzo Amatucci.