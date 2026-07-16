El Independiente va por la revancha ante Emelec para seguir de líder en Ecuador

La primera de las tres derrotas fue por 2-0 contra Emelec por la quinta fecha en marzo pasado, después perdió por 2-0 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito y por 3-2 contra el Libertad.

El cuadro del Valle, del entrenador uruguayo Joaquín Papa, tiene una ventaja de 11 puntos sobre los demás equipos. El nivel de juego que ha desarrollado el Negriazul o los Rayados del Valle, le ha permitido sumar 14 victorias y 43 puntos, frente a los 9 triunfos conseguidos por el Aucas, el segundo mejor equipo ecuatoriano, con 32 unidades.

Por su parte, el Emelec marca una irregularidad en sus actuaciones que lo ubican en el noveno puesto, con 24 puntos, por lo que apelará a una nueva hazaña, pues el Negriazul hace gala de una variedad de figuras con las que saldrá también desde agosto a los octavos de la Copa Libertadores y de la Copa Ecuador.

Por su parte, el Aucas visitará el próximo domingo por la vigésima fecha a Técnico Universitario, en su afán por sostenerse en el segundo lugar y para seguir intentando alcanzar al Independiente, en las próximas diez fechas de la primera etapa del torneo.

El Barcelona, tercero de la clasificación, con 31 puntos, recibirá al antepenúltimo de la tabla de posiciones, el Libertad. Barcelona tendrá como esperanza de triunfo, el aporte del goleador argentino Darío Benedetto, junto al paraguayo Sergio Díaz.

Entretanto, la Católica procurará ratificar su mejoría futbolística en su visitará al Deportivo Cuenca, con el aporte de los panameños Azarías Londoño y José Fajardo, mientras el Cuenca echará manos del goleador juvenil ecuatoriano-argentino, Matías Klimowicz.

Liga Deportiva Universitaria de Quito saldrá en busca de romper la mala racha, fruto de dos derrotas y un empate que lo ubican en el sexto lugar, en el enfrentamiento contra Leones del Norte, cuadro debutante en la actual temporada en la primera división de Ecuador.

El 'Rey de Copas', como también le dicen a Liga, dispondrá del defensa haitiano Ricardo Adé, del atacante brasileño Deyverson y del también delantero, el paraguayo Rodney Redes, pero echará de menos al centrocampista chileno Fernando Cornejo, expulsado en la reciente fecha.

- Partidos de la vigésima fecha de la liga profesional ecuatoriana:

. Sábado 18: Deportivo Cuenca-Universidad Católica, Liga de Quito-leones del Norte y Barcelona-Libertad.

. Domingo 19: Técnico Universitario-Aucas, Guayaquil City-Manta y el Independiente del Valle-Emelec.