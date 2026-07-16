Gabriel Moscardo: "Seguro que me sentiré como en casa"

El brasileño, desde la concentración de Navata (Girona) y en declaraciones a los medios del club, ha confesado estar muy satisfecho de sus primeros días como blanquiazul: "Muy bien. Los compañeros me están ayudando". El jugador jugará cedido por el PSG francés esta temporada y fue presentado hace una semana.

Moscardo ha destacado que en la pretemporada en España, a diferencia de las que ha realizado en Brasil o en Francia en su carrera, el balón tiene mucha más presencia. "En otros países hacemos más físico, es un proceso menos. Aquí intentamos trabajar siempre con pelota y estar en contacto con ella", ha analizado.

El jugador blanquiazul ha destacado la "intensidad" de los entrenamientos del técnico Manolo González. Además, se ha mostrado ilusionado por el primer amistoso del verano, este sábado contra la UE Olot, de Segundad RFEF. "Tengo ganas de ganar y de entrar en el partido con mis compañeros", ha explicado.