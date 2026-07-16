“Viento tarova” podría alcanzar los 90 km/h: este es el origen del fenómeno

Las intensas ráfagas de viento que comenzaron en la tarde del miércoles seguirán predominando en gran parte del territorio nacional durante los próximos días, según lo explicó el meteorólogo Julio Ayala. El especialista indicó que este jueves ya se registran fuertes vientos desde el amanecer y que la intensidad aumentará especialmente entre el mediodía y la tarde.

“Hoy desde el amanecer estamos teniendo esta condición. Sobre todo hacia el mediodía y la tarde tendríamos una intensificación del viento del sector norte a noreste”, señaló en entrevista con ABC TV.

Ayala precisó que las ráfagas alcanzaron los 70 km/h en ambas regiones del país y que, en el Chaco, podrían llegar hasta los 90 km/h durante la jornada.

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¿Por qué se registran vientos tan intensos?

El especialista explicó que este fenómeno responde a la interacción entre un sistema de baja presión ubicado en el noreste argentino y un sistema de alta presión sobre el océano Atlántico.

“Estos dos sistemas, al estar bien establecidos, crean como un callejón de vientos muy intensos”, afirmó.

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Añadió que esta situación afecta no solo a Paraguay, sino también a zonas de Argentina y Brasil. Además, recordó que se trata de un fenómeno característico del invierno en esta parte del continente.

“Es algo bastante típico, sobre todo en la época de agosto, donde solemos tener ese famoso viento norte tarova (loco)”, comentó.

Los vientos persistirán hasta el sábado

Ayala detalló además que las condiciones ventosas se mantendrán al menos hasta el sábado. Recién hacia el final de esa jornada existe una señal de precipitaciones sobre el sur del país, lo que podría contribuir a disminuir la intensidad de las ráfagas.

“Se observa una señal de lluvias hacia el sur del país hacia el final del sábado y ahí probablemente va a mermar un poco la intensidad de los vientos”, explicó.

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El “veranillo” continuará con máximas de hasta 34 °C

Además del viento, el ambiente cálido seguirá predominando durante los próximos días.

El meteorólogo indicó que este jueves las temperaturas volverán a superar los 30 °C, situación que persistirá durante el resto de la semana, con máximas que podrían alcanzar los 34 °C hacia el fin de semana.

Asimismo, adelantó que el inicio de la próxima semana también estará marcado por temperaturas elevadas.

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Características del invierno paraguayo

En otro momento, el meteorólogo explicó que este comportamiento responde a una característica habitual del invierno paraguayo, que alterna breves periodos de frío con jornadas cálidas.

No obstante, indicó que este año el descenso térmico comenzó antes de lo habitual. “Empezamos con el frío mucho antes de lo que suele empezar”, afirmó.

En ese sentido, señaló que tanto mayo como julio presentaron anomalías negativas de temperatura en gran parte del país, lo que significa que, en promedio, las temperaturas estuvieron por debajo de los valores normales para la época.

Pese a ello, reiteró que este tipo de alternancia forma parte del comportamiento climático típico del invierno en Paraguay y que, por ahora, el ambiente cálido continuará predominando durante los próximos días.