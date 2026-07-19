Fútbol Internacional
19 de julio de 2026 a la - 19:35

Cubarsi, mejor jugador joven del Mundial

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East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- El central de la selección española Pau Cubarsí fue elegido como el mejor jugador joven del Mundial 2026 que ganó España al vencer en la final a Argentina por 1-0.

Por EFE