El récord de Vittorio Pozzo aguanta cuatro años más

Desde que Pozzo llevara a Italia a los títulos de 1934 y 1938, ningún entrenador ha logrado repetir el éxito en la máxima competición del fútbol, una marca que seguirá vigente tras la derrota de la Albiceleste.

Scaloni buscaba igualar esa gesta apenas cuatro años después del título conseguido en Catar 2022, en lo que habría significado la consolidación definitiva de un ciclo histórico al frente de Argentina.

La derrota ante España también impidió un hito colectivo: la Albiceleste no pudo convertirse en el tercer equipo en la historia capaz de defender con éxito el título mundial, una hazaña que solo han logrado la Italia de Pozzo y la Brasil de Pelé y Garrincha, campeones en 1958 y 1962.