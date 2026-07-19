España, un país volcado en la búsqueda de la segunda estrella

En varios puntos del país, los aficionados poblaron las calles para celebrar la segunda estrella de la selección española 16 años después del triunfo en Sudáfrica.

Emociones que se despertaron horas antes del inicio del duelo por todo el país.

Desde Madrid, cerca de 40.000 personas se congregaron en la mítica Plaza de Colón y en Madrid Río, dos puntos que se han convertido en lugares de peregrinación durante la disputa de la Copa del Mundo. Asimismo, en el Movistar Arena, uno de los pabellones multiusos de la ciudad, se juntaron 15.000 almas.

Bares y terrazas a rebosar, con otros emplazamientos como los Autocines Madrid o el Parque Warner también con pantallas gigantes instaladas.

El resto de la región, en todos los puntos al norte, sur, este y oeste de Madrid, también contaron con instalaciones similares, además de zona de aficionados con música.

La Ciudad Condal también se volcó con el seguimiento de la final. El Ayuntamiento de Barcelona centralizó su núcleo en la plataforma Marina del Fòrum, en el centro de la ciudad, e instaló una pantalla gigante para el disfrute de todos los 30.000 asistentes, que accedieron un par de horas antes al recinto.

Las celebraciones en el Parc de Catalunya de Sabadell (Barcelona) tras el triunfo en semifinales ante Francia provocaron vibraciones en el suelo de la localidad, registradas por un sismómetro de la Red Sísmica Educativa del instituto GEO3BCN-CSIC.

De nuevo, la marea roja desató toda su emoción en la pantalla gigante instalada en el anfiteatro del parque, con las gradas pobladas de camisetas de la selección española.

En el Parque Central de Mataró, lugar de nacimiento de Lamine Yamal, del ya conocido barrio de Rocafonda, dos de los miles seguidores que se juntaron para vivir la final, comentaron la fiebre por el joven delantero de la selección: "En cuanto Lamine toque el balón, la gente va a gritar como nunca", afirmaron a EFE.

En otros municipios barceloneses como Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Castelldefels o Gavà, entre otros, también disfrutaron de operativos similares.

Otras ciudades catalanas como Tarragona, en el Parc del Francolí, o Lleida, en el Parc Joan Oró, instalaron sus pantallas gigantes.

En La Rioja se desató la emoción, la alegría, el entusiasmo, la ilusión y el apoyo constante de las 5.000 personas que se han reunieron en el estadio 'Luis de la Fuente', en la ciudad natal del seleccionador español, Haro.

'La Rioja con la Roja. ¡Aúpa Luis, Haro está contigo!’, indicó una pancarta colocada en este espacio, solo una muestra de apoyo más de la ciudad jarrera, que colgó numerosas banderas de España en las fachadas de sus balcones, así como el Ayuntamiento, que ha lucido una gran pancarta en su fachada con el lema 'La Rioja con la Roja. ¡Aúpa Luis, Haro está contigo!'.

Valencia, provincia en la que nació el goleador de la noche, Ferrán Torres, empleó la plaza del Ayuntamiento de la ciudad y el renovado Roig Arena, casa del Valencia Basket, para seguir el duelo.

Los cientos de vecinos reunidos en Foios, pueblo en el que nació el delantero, estallaron de alegría con su tanto, reunidos junto a una pantalla gigante instalada en ocasión del Mundial.

San Marcial, el pequeño pueblo zamorano en el que nació el padre de Unai Simón y al que regresa el guardameta de la selección española para ver a sus abuelos cada verano, vivió con orgullo y ambiente festivo la final del Mundial de fútbol ante Argentina.

Los vecinos de esta pedanía de apenas 130 habitantes, los cuales se multiplican en verano, llenaron el bar del pueblo para animar a la selección española.

La localidad pacense Don Benito, en Extremadura, al oeste del país, vibró con su paisano en la Ciudad Deportiva que lleva su nombre, donde se instalaron dos pantallas gigantes.

El recinto abrió sus puertas varias horas antes del comienzo del partido con música y animación, en una tradición consolidada tras la semifinal ante Francia.

El triunfo final desató la locura y eleve a Porro a la cima del fútbol mundial después de una trayectoria que comenzó en las categorías inferiores del Gimnástico Don Benito.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, al sur de España, Sevilla contó con dos puntos de referencia. El Centro Deportivo San Pablo y la Plaza de España.

En Málaga, el principal punto de encuentro fue el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, con capacidad para unas 10.000 personas. En Granada, se instaló una pantalla gigante en la explanada del Palacio de Congresos.

Córdoba la instaló en el recinto ferial del Arenal, con un aforo estimado de 5.000 personas, mientras que Cádiz, Almería, Huelva y Jaén, que permitió autorizaciones excepcionales a la hostelería, hicieron lo propio en sus calles.

En la comunidad aragonesa, Zaragoza dejó una de las imágenes más icónicas del día, con la reconocida plaza del Pilar abarrotada con 32.000 personas congregadas.

Al noroeste del país, en la región de Galicia, se colocaron dos pantallas gigantes en Santiago de Compostela, en la Praza Roxa y en el Monte do Gozo.

En varias de las ciudades principales como Ourense, Vigo, Pontevedra, A Coruña o Ferrol se siguió el mismo operativo.

También lo hicieron en las islas, tanto en Canarias y Baleares. Con la instalación de pantallas gigantes en los principales puntos de sus respectivas grandes ciudades. En Las Palmas de Gran Canaria, uno de las principales ciudades canarias, cerca de 8.000 personas disfrutaron en la Plaza de la Música.

En Castilla La-Mancha, Toledo llenó su plaza de toros, con capacidad para más de 8.000 espectadores, una práctica que también llevaron a cabo en sus respectivos recintos taurinos Ciudad Real, Guadalajara y Albacete.

Entre las notas no tan positivas de la noche, ciudades como Bilbao, Eibar (Guipúzoa) y Logroño sufrieron un par de incidentes durante la tarde de este domingo.

Manifestantes en favor de la selección vasca intentaron boicotear la pantalla gigante colocada por el partido político Partido Popular en el parque de Doña Casilda de Bilbao. También en el País Vasco, unos encapuchados quemaron una bandera de España en la localidad guipuzcoana de Eibar, de la que es natural el jugador de la selección Mikel Oyarzabal, en la plaza Unzaga.

Por su parte, Logroño tuvo un problema técnico en la pantalla en la plaza de la Diversidad, lo que obligó al Ayuntamiento a pedir disculpas ante la imposibilidad de seguir el partido.