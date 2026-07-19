Leo Messi no aparece, el muro del Dibu cae en la prórroga y Argentina entrega la Copa

Un gol de Ferran Torres nada más empezar la segunda parte de la prórroga desequilibró un partido en el que Argentina no consiguió tutear la técnica y organización de España, que levantó al cielo de Nueva Jersey la segunda Copa del Mundo de su historia.

Messi y la Albiceleste no realizaron tiro a portería alguno en los más de 120 minutos, 30 de ellos sin el expulsado Enzo Fernández, disputados en el MetLife Stadium, en los que Lautaro Martínez, el héroe de la semifinal, se quedó en el banquillo.

Emiliano Martínez (7): Dio solidez a Argentina en una primera mitad complicada y negó el gol a Lamine a los cuatro minutos. Firmó un milagro ante una falta directa del propio Lamine para preservar el empate y otra intervención de mérito ante Nico Williams al principio de la prórroga, pero sucumbe en el 106 ante Ferran Torres.

Gonzalo Montiel (6): Le tocó frenar a España por el carril derecho, en el que se enfrentó de forma constante a Baena y a Cucurella.

Lisandro Martínez (6): Jugada salvadora, junto a Martínez, para evitar el gol del 1-0 de Lamine y sostuvo la zaga argentina hasta el problema físico que puso fin a su partido al borde del descanso.

Cristian Romero (6): Sólido en defensa hasta que, al igual que su compañero de zaga Lisandro, tuvo que retirarse por un problema físico en el minuto 67.

Nicolás Tagliafico (5): Intentó imponer su experiencia ante Lamine, con presión y agresividad, pero sufrió para frenar al número 19 de España.

Alexis Mac Allister (5): Sufrió para contener el fútbol de España en el centro del campo. Evitó la amarilla por una falta a Olmo, pero no consiguió tener impacto.

Rodrigo De Paul (6): Aportó liderazgo y experiencia para sostener a la Albiceleste en sus 70 minutos en campo.

Enzo Fernández (4): Su participación ofensiva fue afectada por el trabajo defensivo entre líneas ante Olmo. Sin protagonismo, acabó con una doble amarilla, la primera por protestar al colegiado, y la segunda por una dura falta a Cubarsí en el tiempo añadido.

Nico González (5): Cumplió con el trabajo defensivo de apoyo a Tagliafico, pero no aportó cambio de ritmo ofensivo.

Lionel Messi (5): En la tercera final de su carrera en una Copa del Mundo, no consiguió entrar en el partido ni dar chispa a su equipo, superado a nivel grupal por la técnica de España. Su último baile en un Mundial acabó sin gloria.

Julián Álvarez (5): Luchó en los balones divididos, pero se queda atrapado entre la sólida zaga española.

Nicolás Otamendi (6): En el último partido de su carrera como internacional, saltó al campo por la lesión de Lisandro Martínez.

Leandro Paredes (5): Scaloni apostó por él en el intento de alargar las posesiones de la Allbiceleste, sin éxito. Se llevó una amarilla nada más entrar por un fuerte golpe a Rodri y, tras el pitido final, protagonizó una pelea con Gavi.

Nahuel Molina (6): Firmó una gran jugada defensiva para despejar el área ante una magnífica jugada de Lamine en el 78.

Giuliano Simeone (5): Saltó al campo en el 70 por De Paul, con poco impacto. Propinó un codazo en la espalda a Cucurella en una jugada sin trascendencia.

Facundo Medina (s.n.): Tras ser titular al principio del Mundial y perder su plaza a favor de Tagliafico, salió al campo en el minuto 68 de la final tras la lesión de Romero.

Marcos Senesi (s.n.): Scaloni le dio paso en el 102, con su equipo jugando con diez, ante el asedio de la Roja.